3. Juli 2019, 18:51 Uhr Versäumnisgebühren Hilfreiche Warnung für Bibliotheksnutzer

Die SPD will säumige Bibliotheksnutzer finanziell entlasten. In einem Antrag fordert die Fraktion, dass künftig alle Kunden elektronisch informiert werden, wenn die Leihfrist eines Mediums in Kürze abläuft. Das soll verhindern, dass Nutzer Gebühren für eine überzogene Ausleihe bezahlen müssen. Für Erwachsene betragen diese 40 Cent pro Tag. Die SPD-Fraktion will dafür eine Funktion ins Verwaltungsprogramm der Bibliotheken einbauen lassen, die Kunden per Mail oder SMS automatisch an die fällige Abgabe erinnert.