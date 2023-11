Von Susi Wimmer

Germanisten vor: Wie lautet der Imperativ des Verbs versagen? Richtig. Versage! Das fand ein Duisburger Geschäftsmann so lustig, dass er seinem Gemischtwaren-Shop für Feuchttücher, Eiskaffees und Ähnliches diesen Namen verpasste. Es kann aber auch sein, dass er sich mit der Wortschöpfung an ein italienisches Luxus-Label anlehnen wollte, an kein geringeres als das Mailänder Imperium Versace. Die Italiener fanden das gar nicht so lustig - und zogen nun vor Gericht.