8. Juli 2019, 18:28 Uhr Verprügelt und ausgeraubt Jugendbande fällt über 13-Jährigen her

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Freitag einen 13 Jahre alten Buben geschlagen, getreten und so verängstigt, dass er ihnen in den Nymphenburger Schlosspark folgte, wo die Täter ihm auch noch Geld und Mobiltelefon abnahmen. Eigentlich wollte der Schüler am Freitag mit einem Freund zum Schwimmen. Auf dem Weg zu seinem Kumpel lief er jedoch der achtköpfigen Gruppe in die Arme. Ein 18-Jähriger nahm dem Buben den Rucksack ab. Dann musste der eingeschüchterte Schüler den Jugendlichen in den Schlosspark folgen. Unterwegs traten und schlugen der 18-Jährige und zwei 14 und 15 Jahre alte Kumpane den Jüngeren immer wieder. Unter einem Vorwand konnte der verletzte Bub schließlich entkommen, nachdem ihn die Jugendlichen beraubt hatten. Seine Mutter alarmierte die Polizei. Der 18- und der 15-Jährige wurden kurz darauf festgenommen, auch der 14-Jährige ist inzwischen ermittelt.