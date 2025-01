München soll wie Tübingen werden, zumindest in Sachen Verpackungssteuer. Das fordern Grüne und ÖDP im Stadtrat nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das hat diese Woche der Stadt Tübingen den Segen erteilt, als Kommune eine Verpackungssteuer zu erheben. Dass sie in München zeitnah eingeführt wird, ist allerdings unwahrscheinlich. Die SPD und ihr Oberbürgermeister Dieter Reiter sowie die CSU lehnen sie kategorisch ab.

Tübingen besteuert seit 2020 Einwegverpackungen und -geschirr mit 50 Cent, Einwegbesteck mit 20 Cent. Konkret wird die Steuer unter anderem fällig für die Pommes-Pappschale und die Alufolie für einen Döner oder Wrap, für Obstschalen und Bowls, für Pizzakartons oder den Salat mit Dressing und Einwegbesteck. Das Material, aus dem die Utensilien bestehen, spielt dabei keine Rolle. Die Steuer gilt für Plastik- wie Kartonverpackungen und auch für Besteck aus Holz. Entrichtet werden muss der Obolus von Geschäften, Gastronomiebetrieben und Imbissbuden. „Die Steuer“, so die Stadt Tübingen, „darf über den Verkaufspreis der Speisen und Getränke refinanziert werden.“ Sprich: Die Kunden zahlen dann einen höheren Preis für To-go-Speisen.

Nach dem Karlsruher Urteil haben die Grünen als erste Fraktion reagiert. „Weg mit dem To-Go-Verpackungsmüll!“, lautet ihre Forderung. Täglich würden in München 190 000 Einwegbecher weggeworfen. Insgesamt seien es demnach 42 000 Tonnen Leichtverpackungen, die in München jedes Jahr im Müll landeten. Die Zahlen sind mehrere Jahre alt und werden vom Kommunalreferat bestätigt. Das Baureferat schätzt, dass jährlich 2000 Tonnen an To-go-Verpackungen allein in den öffentlich aufgestellten Mülleimern landen. In diesen Mengen sehen die Grünen „ein echtes Umweltproblem“.

Einen Ansatz, um dieses zu bekämpfen, sei eine kommunale Verpackungssteuer. Dies hatten die Grünen bereits 2023 gefordert, nachdem damals das Bundesverwaltungsgericht das Tübinger Modell für rechtmäßig erklärt hatte. Auf Details für München wollen sich die Grünen bislang nicht festlegen. Auf welche Produkte die Steuer erhoben werden und wie hoch sie sein solle, müsse untersucht und mit Handel und Gastronomie besprochen werden. So sei ein System zu erreichen, das den Aufwand für alle Beteiligten möglichst gering halte und trotzdem Müll reduziere. Parallel wollen die Grünen der Gastronomie beim Umstellen auf Mehrwegbehältnisse helfen.

Unterstützung erhält die Partei nicht nur vom Umweltschutz-Verein Rehab Republic, der sich stark für Mehrweg als Standard engagiert. Auch die Rathaus-ÖDP plädiert für eine Einwegsteuer und hat gleich einen entsprechenden Antrag im Stadtrat eingebracht. „Die Menge an Einwegverpackungen, die unsere Stadt täglich flutet, ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern auch eine ökologische Katastrophe“, erklärt Fraktionschef Tobias Ruff. Nicht wiederverwendbare To-go-Verpackungen landeten, wenn nicht in der Landschaft, „bestenfalls in der Müllverbrennung“. Da sie meist im Restmüll entsorgt würden, könnten sie nicht recycelt werden. Und weil selbst Papierverpackungen mit einer wasserfesten Beschichtung überzogen seien, ließen sie sich auch nicht im üblichen Papier-Recycling verwerten, so die ÖDP in ihrem Antrag.

Rechne man den jährlichen Steuererlös in Tübingen auf München hoch, könnte die Steuer 16 Millionen Euro einbringen. Die ÖDP weist darauf hin, dass jede Person die Steuer umgehen könne, indem sie Mehrwegprodukte verwende. So würde die Steuer „endlich einen echten Anreiz“ schaffen, mehr Mehrweg zu nutzen.

Die Verpackungssteuer-Diskussion offenbart einmal mehr eine Kluft in der grün-roten Rathausregierung

Der Stadtrat ist gespalten. Ein Anti-Steuer-Bündnis aus CSU und SPD lehnt den Tübinger Weg rundweg ab. Oberbürgermeister Dieter Reiter teilt mit, er sehe eine kommunale Verpackungssteuer „nach wie vor sehr kritisch“. Zwar unterstütze er das Ziel, Müll zu vermeiden, aber: „Mit einer Steuer vermeidet man erstmal gar nichts!“ Vielmehr würde sie die Verbraucher belasten, weil die Steuer von den Verkäufern umgelegt werde.

Die Diskussion um den Tübinger Weg offenbart einmal mehr eine Kluft im grün-roten Regierungsbündnis im Rathaus: OB Reiter wirft via Pressemitteilung den Grünen, mit denen er seit 2020 regiert, vor, „keine verantwortungsvolle Regierungspolitik“ zu betreiben. Ohne zu sagen, wie sie die Steuer gestalten wollten, schlügen sie schon vor, wie sie die Einnahmen verwenden wollten. Zudem, so Reiter, seien Steuern „nie zweckgebunden“.

Wie Reiter argumentieren auch CSU und SPD gegen die Steuer mit zu erwartenden Mehrkosten für Verbraucher: Darunter leide der Einzelhandel in den Stadtvierteln, so CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl, „vom Bäcker über den Eisverkäufer bis zum Gastwirt. Letztlich zahlt der Kunde drauf“.

Christian Köning, Fraktionschef der SPD, erklärt: „Viele Münchner leiden unter hohen Preisen für Lebensmittel und Street Food“, deshalb wolle die SPD keine weiteren Belastungen. In einem auf Instagram geposteten Video sieht man Köning, wie er sich ein in Alufolie eingewickeltes Päckchen reichen lässt. „Christian, ich hab‘ Dir einen Döner mitgebracht“, sagt eine Stimme, „kostet jetzt aber 50 Cent mehr.“ Könings Reaktion vor der Kamera: „Nee, damit sind wir nicht einverstanden.“ Der Döner würde dann acht Euro kosten. „Wir von der SPD sind für eine Senkung der Dönerpreise.“

Schriftlich verweist Köning darauf, dass die Stadt schon länger gegen „die wachsenden Müllmengen“ vorgehe: mit einem Mehrweggebot auf dem Oktoberfest und auf städtischen Märkten, auch auf dem Viktualienmarkt. Mit Verweis auf den Viktualienmarkt argumentiert auch die Grünen-Stadträtin Sibylle Stöhr – aber in die andere Richtung. Händler auf dem Viktualienmarkt hadern mit der Mehrwegpflicht, während ein paar Meter weiter, außerhalb der Marktfläche, To-go-Verpackungen verwendet werden dürften, weil dort die städtische Auflage nicht gelte. Viele Händler kritisieren eine Ungleichbehandlung.

Markt-Sprecher Marco Stohr sagte kürzlich im Gespräch mit der SZ, er könne sich eine Steuer auf Einwegverpackungen gut vorstellen: „Wir finden diese Idee sympathisch, weil dadurch alle gleichermaßen betroffen wären.“ Eine Verpackungssteuer für alle Verkaufsstellen, argumentiert Stohr, „schafft Gleichbehandlung und ist eine gerechte Lösung“. Auch das städtische Klima- und Umweltreferat spricht sich aus fachlicher Sicht für eine Verpackungssteuer aus. Weil Oberbürgermeister, SPD und CSU dies aber ablehnen, dürfte die Verpackungssteuer in München nicht so bald kommen.

Tübingen, die schwäbische Universitätsstadt mit 92 000 Einwohnern und dem parteilosen Oberbürgermeister Boris Palmer, zieht ein positives Fazit im dritten Jahr nach Einführung der Steuer: Es sei „nur noch wenig Verpackungsmüll im Stadtbild sichtbar“, teilt die Stadt nach dem Karlsruher Urteil mit. Zugleich habe sich die Zahl der Betriebe, die Mehrwegverpackungen ausgeben, innerhalb von fünf Jahren vervierfacht.

Boris Palmer wird so zitiert: „Wir wissen von vielen Städten, dass sie nur auf das Urteil gewartet haben, um ebenfalls eine Verpackungssteuer nach dem erfolgreichen Tübinger Vorbild auf den Weg zu bringen. Dafür ist jetzt der Weg frei.“ Das Urteil des Verfassungsgerichts sei eine gute Nachricht „für den Umweltschutz, aber auch für innovative Ideen der Kommunen in Deutschland“.