Gassi gehen

Schauspielerin Veronika von Quast ("Kanal fatal") hat sich mit 76 und mit Hindernissen einen neuen Hund zugelegt. "Im Tierheim wollten sie mir keinen geben, die sagten, ich sei zu alt", sagt die Münchnerin. Man bekomme da offenbar über 65 keinen Hund mehr. "Ich verstehe das auf der einen Seite zwar schon, dass man vielleicht einem älteren Menschen keinen Hund anvertraut, der dann 20 Jahre alt wird." Auf der anderen Seite hätte man ihr gesagt: "Und wenn Sie mal krank werden?" Krank würden aber auch junge Menschen. Sie sei daraufhin nach längerer Suche bei einem Züchter fündig geworden.

"Ich hatte vorher einen ,Herrn Bozzi', der ist 16 geworden." Das sei auch eine Mischung gewesen zwischen Dackel und Shih Tzu und kam ursprünglich aus einer "Aschetonne auf Ibiza". Damals habe ihr ein Freund den Hund ans Herz gelegt. "Und nun habe ich die ,Marei'. Sie ist 16 Monate alt." Aber dass für sie ein hohes Hundealter noch einmal kritisch werden könnte, da hat die 76-Jährige keine Bedenken. "Ich werde doch ohnehin 115 Jahre alt." Da müsse sie sich unter Umständen eher noch einmal nach einem weiteren Hund umsehen.

Der junge Cocker-Pudel sei nun immer dabei und zwinge sie einfach, täglich rauszugehen, auch bei schlechtem Wetter. "Ich gehe bis zu zehn Kilometer jeden Tag und denke dann hinterher jedes Mal: Mei, hat das wieder gut getan." Gerade hat die Münchnerin ein Engagement in Ingolstadt. Und der Hund? "Die sitzt immer ganz brav im Zuschauerraum und bellt nur am Ende, wenn die anderen klatschen. Dann weiß sie, dass das Stück vorbei ist."

Orden erhalten

Für ihr Engagement in der Erinnerungs- und Gedenkarbeit sind Eva Umlauf, Hildegard Kronawitter und Ilse Macek mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. "Die Würdenträgerinnen sind seit vielen Jahren sehr wichtige Mitstreiterinnen gegen das Vergessen", teilte die Stiftung Bayerische Gedenkstätten mit. Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) und Stiftungsdirektor Karl Freller überreichten die Orden am vergangenen Freitag im Kultusministerium. Eva Umlauf wurde im Alter von zwei Jahren mit ihren Eltern nach Auschwitz deportiert.

Kindl sein

Sieben Jahre lang war Viktoria Ostler, 29, das offizielle Münchner Kindl. Als solches führte sie nicht nur den Einzug der Wiesnwirte hoch zu Ross an, sondern war auch bei anderen Terminen wichtiger Ehrengast. Nun hat der Verein Münchner Festring eine Nachfolgerin gekürt: Franziska Inselkammer, 19. Mit den einschlägigen Aufgaben ist sie schon aus familiären Gründen bestens vertraut. Schließlich führen ihre Eltern Peter und Katharina Inselkammer zusammen seit vielen Jahren das Armbrustschützenzelt. Peter Inselkammer ist obendrein auch noch zusammen mit Christian Schottenhamel Sprecher der großen Wiesnwirte. Tochter Franziska lässt sich derzeit das traditionelle Münchner Kindl-Kostüm, die gelb-schwarze Mönchskutte, auf den Leib schneiden und nimmt außerdem noch ein paar Reitstunden - schließlich beginnt das Oktoberfest heuer bereits am 16. September, das sind mit diesem Samstag nur noch 209 Tage. Der Öffentlichkeit wird sich Franziska Inselkammer am 18. Juni beim Stadtgründungsfest vorstellen.

Lied singen

Eigentlich sind die Mitwirkenden mit ihren 14 bis 18 Jahren altersmäßig schon am oberen Rand für einen Kinderkanal. Dennoch hat sich "Dein Song" auf KiKa einen gewissen Kultstatus erworben. An diesem Montag geht der musikalische Wettbewerb in die 15. Folge. Einen Auftritt am Mittwoch, 22. Februar, 19.25 Uhr, hat auch Daniela Gelic aus Eching. In ihrem Song "Wasted Years" wird sie ihre Gedanken und Gefühle reflektieren, über verlorene Jahre singen, in denen sie sich nicht getraut hat, aus sich herauszukommen, die Sehnsucht nach der Freiheit, im Hier und Jetzt zu leben, schildern.

Die 18-Jährige ist in einer musikalischen Familie aufgewachsen, die Mutter ist Klavierlehrerin, der Opa war Dirigent. Daniela nahm Gesangsunterricht, spielt Klavier und Querflöte, singt im Chor und in zwei Bands und hat unter anderem beim bundesweiten Wettbewerb "Jugend musiziert" den 2. Platz belegt. Bei "Dein Song" konkurriert sie mit zehn jungen Songwriterinnen und Songwritern sowie drei Duos. Neu in der Jubiläumsstaffel: Wer das Casting übersteht, darf ins Songwriting-Camp nach Schloss Salem am Bodensee. Hier bekommen die Teilnehmer Tipps von Profis, wie sie mit ihren Kompositionen die nächste Jury überzeugen können. In der letzten Runde treffen dann sieben Nachwuchstalente auf prominente Musikpaten - in den vergangenen Jahren waren Größen wie Rolando Villazon oder Klaus Doldinger dabei - , die weiter mit ihnen arbeiten. Ob Daniela Gelic es nun in die Schlussshow am 17. März schafft oder nicht - wasted time, verschwendete Zeit also, wird das Abenteuer "Dein Song" sicher nicht gewesen sein.

Buch schreiben

Detailansicht öffnen Autorin und Dokumentarfilmerin Katharina Schickling in München. (Foto: Florian Peljak)

Sie hat in Geflügelfarmen recherchiert und die legalen Tricks der Lebensmittelindustrie entlarvt - zum Beispiel Tomaten aus China, die als italienisches Produkt verkauft werden. Die Journalistin und Dokumentarfilmerin Katharina Schickling weiß genau, was hinter den mehr als 1000 irreführenden Kennzeichnungen für Nahrungsmittel steckt. Mit Tim Mälzer drehte sie für die Fernsehsendungen "Deutschland isst..." und "Lebensmittelcheck". Die Umwelt schützen, gesund essen, das wollen viele. In ihrem neuen Buch "Mein Lebensmittelkompass - einfach, fair und nachhaltig einkaufen" zeigt die Autorin, wie das geht.