Kritik von Egbert Tholl

Schon wieder Elfmeter. Aber nicht ein mit der größten Wucht fast schon antiker Tragik verschossener wie der von Roberto Baggio, dem Titelhelden des gleichnamigen Stücks von Davide Enia, das vor drei Wochen das „Stadion der Träume“ miteröffnete. Sondern ein Elfmeter, der effizient verwandelt wurde, 1990, WM-Endspiel in Rom, Andi Brehme. Es ist das einzige Tor in diesem ruppigen Finale, in dem die argentinische Mannschaft außer einigen Brutalitäten wenig zustande bringt und am Ende Franz Beckenbauer alleine auf dem Platz stehen wird, gottgleich unerreichbar.