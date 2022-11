Nach dem Verschwinden einer 39-jährigen Frau aus Unterhaching ermittelt die Polizei weiter wegen eines möglichen Gewaltverbrechens. Zwar seien knapp ein Dutzend Hinweise von Zeugen eingegangen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag, bisher sei aber "nichts Heißes dabei". Vanessa Huber war zuletzt am 5. November beim Einkaufen in einem Unterhachinger Supermarkt gesehen worden.

Die Polizei hält sich bedeckt, hat aber offenbar Anhaltspunkte dafür, dass ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden kann. Nach der "intensiven Spurensicherung" in Wohnung und Tiefgarage der kinderlosen Angestellten habe sich eine "diffuse Spurenlage" ergeben, sagte ein Polizeisprecher. So fehle beispielsweise auch kein Fahrzeug.