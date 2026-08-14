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Identität geklärtFrau in Rostock ist nicht vermisste Vanessa Huber

Vanessa Huber wird seit fast vier Jahren vermisst.
Vanessa Huber wird seit fast vier Jahren vermisst. privat/Polizei

In den vergangenen Tagen hatten mehrere Zeugen angegeben, die Vermisste aus Unterhaching an der Ostsee gesehen zu haben.

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Der Fall der seit fast vier Jahren vermissten Vanessa Huber aus Unterhaching bleibt weiterhin ungeklärt. Zeugen hatten in den vergangenen Tagen mehrfach angegeben, sie in der Nähe von Rostock in Mecklenburg-Vorpommern gesehen zu haben. Die gesichtete Frau erwies sich aber nun nicht als Vanessa Huber.

Wie das Polizeipräsidium Rostock berichtet, habe es am Donnerstag gegen 22 Uhr einen erneuten Hinweis auf die Sichtung der angeblichen Vanessa Huber gegeben. Polizisten fanden die Frau am Strand von Warnemünde – allerdings: Trotz gewisser Ähnlichkeit habe es sich nicht um die Vermisste gehandelt. Das Bewegungsbild der Frau habe zu den Sichtungen der vergangenen Tage gepasst, womit diese Hinweise geklärt sind.

Vanessa Huber wird seit November 2022 vermisst. Bislang wurde weder eine Leiche gefunden noch – falls sie noch am Leben ist – ihr Aufenthaltsort geklärt. Auch die Spur aus Rostock können die Münchner Ermittler jetzt zu den Akten legen.

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Vermisstenfall Vanessa Huber
:„Die Akten werden nie geschlossen, bis wir den Täter haben“

2022 verschwand Vanessa Huber, ohne eine Spur zu hinterlassen. Die Polizei ist immer noch auf der Suche nach ihr – und will klären: War es Mord? Über einen Fall, der noch rätselhafter geworden ist, seit ihr Mann gestorben ist.

SZ PlusVon Stephan Handel

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