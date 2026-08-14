Der Fall der seit fast vier Jahren vermissten Vanessa Huber aus Unterhaching bleibt weiterhin ungeklärt. Zeugen hatten in den vergangenen Tagen mehrfach angegeben, sie in der Nähe von Rostock in Mecklenburg-Vorpommern gesehen zu haben. Die gesichtete Frau erwies sich aber nun nicht als Vanessa Huber.

Wie das Polizeipräsidium Rostock berichtet, habe es am Donnerstag gegen 22 Uhr einen erneuten Hinweis auf die Sichtung der angeblichen Vanessa Huber gegeben. Polizisten fanden die Frau am Strand von Warnemünde – allerdings: Trotz gewisser Ähnlichkeit habe es sich nicht um die Vermisste gehandelt. Das Bewegungsbild der Frau habe zu den Sichtungen der vergangenen Tage gepasst, womit diese Hinweise geklärt sind.

Vanessa Huber wird seit November 2022 vermisst. Bislang wurde weder eine Leiche gefunden noch – falls sie noch am Leben ist – ihr Aufenthaltsort geklärt. Auch die Spur aus Rostock können die Münchner Ermittler jetzt zu den Akten legen.