"Wir lassen die engagierten Vereine jetzt nicht im Regen stehen", sagt Dominik Friedrich, der Vorsitzende der Münchner Sport Jugend (MSJ) im Bayerischen Landessportverband. Die Ausgangsbeschränkungen verhindern derzeit Ausflüge, Freizeiten und Teamaktionen, die Münchner Vereine sonst in Ferienzeiten anbieten - was oft ein Minus in den Kassen zur Folge hat. Deshalb können Vereine nun Zuschüsse für Stornierungs- oder Verschiebungskosten beantragen. Als Mitgliedsverband im Kreisjugendring München-Stadt kann die MSJ Fördermittel aus dem Sozialetat der Stadt an betroffene Münchner Sportvereine weiterreichen. Die müssen hierfür einen Antrag sowie die Storno-Belege bis zum 14. Juni an die Geschäftsstelle (zuschuss@msj.de) senden.