7. Mai 2019, 10:15 Uhr Verlosung Basketball-Karten für den FC Bayern zu gewinnen

Wer wird Meister in der deutschen Basketball-Bundesliga? Kann der FC Bayern den Titel verteidigen? Im ersten Viertelfinal-Playoff treffen die Münchner am 18. Mai auf einen noch ungewissen Gegner. Die SZ verlost für das Heimspiel 25 x 2 Karten.

Zehn Siege in Folge - und vielleicht ist das tatsächlich erst der Anfang: Die Basketballer des FC Bayern sind auf dem besten Weg zur Titelverteidigung. Ein Doppelspieltag noch, dann ist die Hauptrunde der Basketball-Bundesliga zu Ende, und anschließend geht es in die Playoffs.

Die Süddeutsche Zeitung verlost 25 x 2 Tickets für das erste Playoff-Viertelfinalspiel am Samstag, 18. Mai 2019. Beginn ist um 20.30 Uhr im Audi-Dome. Gegner ist der Tabellenachte, dieser steht noch nicht fest.

Wer am Gewinnspiel teilnehmen will, schreibt bitte an muenchen-online@sz.de, Betreff: Basketball. Einsendeschluss ist Freitag, 10. Mai 2019, um 12 Uhr.

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Sie erhalten die Gewinne in Form von Print@home-Tickets direkt vom FC Bayern Basketball. Die Karten werden nach dem Zufallsprinzip vergeben, es entscheidet das Los. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen. Mitarbeiter des Süddeutschen Verlags sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Weitere Teilnahmebedingungen und Informationen zum Datenschutz unter sz.de/teilnahmebedingungen.

Der Audi-Dome befindet sich im Grasweg 74 im Stadtbezirk Sendling-Westpark. Informationen zur Anfahrt und zu den Einlasszeiten finden Sie hier.