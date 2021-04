Bei dem Versuch, ein Foto von sich zu machen, ist ein 22-jähriger Münchner vom Balkon gestürzt. Am Samstag gegen Mitternacht alarmierten Zeugen den Notruf und berichteten, dass eine Person in der Willi-Graf-Straße in Freimann abgestürzt sei. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und mehrere Polizeistreifen fanden den Verletzten auf dem Boden. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, nach ersten Angaben der Polizei habe er über schwere Rückenschmerzen geklagt. Wie Ermittlungen der Beamten ergaben, hatte sich der 22-Jährige mit zwei weiteren Personen auf dem Balkon aufgehalten, weil dort ein Foto von ihm am Geländer aufgenommen werden sollte. Dabei verlor er offenbar das Gleichgewicht und stürzte etwa vier Meter in die Tiefe.