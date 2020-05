Fünf Künstler beziehungsweise Musikensembles sind mit dem Bayerischen Staatspreis für Musik ausgezeichnet worden. Dies gab Kunstminister Bernd Sibler bekannt. Der Preis wird vom Bayerischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst in diesem Jahr zum vierten Mal verliehen, umfasst alle Sparten der Musik und soll ein Signal der Wertschätzung und Anerkennung für Kunst und Kultur darstellen. Die Jury unter dem Vorsitz des Dirigenten Alexander Liebreich hat in der Kategorie "Professionelles Musizieren" den Preis den Bamberger Symphoniker und dem Tubisten Andreas Martin Hofmeir zugesprochen. In der Kategorie "Laienmusik" würdigte die Jury den Monteverdi-Chor Würzburg sowie die Bläsergruppe Gloria Brass. Den Sonderpreis erhielt Ana Chumachenco, Violinistin und Professorin an der Münchner Hochschule für Musik und Theater. Der Laienmusik-Preis ist mit 3000 Euro dotiert. Die Verleihung soll am 23. November in München stattfinden.