Bester Kinderfilm wurde "Jim Knopf und die Wilde 13", bester Animationsfilm "Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen". Bettina Böhler wurde für den Dokumentarfilm"Schlingensief - In das Schweigen hineinschreien"geehrt. Den Sonderpreis erhielt die Firma Trixter für "Die Känguru-Chroniken", den Publikumsfilm-Preis "Leberkäsjunkie". Der undotierte Ehrenpreis wurde an Martina Gedeck verliehen. grü

Den Preis für den besten Nachwuchsdarsteller teilen sich Farba Dieng und Julius Nitschkoff ("Toubab"), beste Nachwuchsdarstellerin wurde Lena Urzendowsky ("Kokon"). Leonie Krippendorff wurde als beste Nachwuchsregisseurin prämiert, ebenfalls für "Kokon". Der Preis für die beste Regie ging ex aequo an Julia von Heinz ("Und morgen die ganze Welt") und Tim Fehlbaum ("Tides"). Fehlbaums Science-Fiction-Thriller erhielt auch eine Trophäe für die beste Bildgestaltung, sie ging an den Kameramann Markus Förderer. "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" erhielt den Preis für das beste Drehbuch von Michael "Bully" Herbig , Marcus H. Rosenmüller und Ulrich Limmer .

Der Bayerische Filmpreis ist eine Auszeichnung für Kino-Leistungen - daran ändert sich auch in dem Jahr, in dem die Kinos Monate lang geschlossen waren, nichts. Die mit 100 000 Euro am höchsten dotierte Auszeichnung ging an die beiden Münchner Produzenten Tobias Walker und Philipp Worm für die Produktion des Films "Schachnovelle", einer Adaption des gleichnamigen Buchs von Stefan Zweig. Auch der Star dieses Films wurde ausgezeichnet: Oliver Masucci bekam den Preis als bester Darsteller, gewürdigt wurde aber auch sein Spiel im Fassbinder-Film "Enfant Terrible". Über den Preis als beste Darstellerin freute sich Nilam Farooq , in "Contra" spielt sie eine schlagfertige Studentin.

Von Josef Grübl

Der Bayerische Filmpreis hat einen neuen Fabelrekord aufgestellt. Die gerade einmal 95-minütige Verleihung dürfte als die kürzeste aller Zeiten in die Geschichte dieser ehrenwerten Filmschaffenden-Belobigung eingehen. War man in früheren Jahren nach anderthalb Stunden höchstens einmal beim Filmnachwuchs angelangt, werden dieses Mal alle Porzellan-Pierrots in Windeseile vergeben, selbst der nach einem weiteren Rekord schielende "Publikumsfilm des Jahrzehnts" passt in das schmale Zeitfenster. Gewinner dieser Trophäe ist der Eberhofer-Krimi "Leberkäsjunkie" aus dem Jahr 2019. Der Grund für diese neue Kategorie steht in direkter Korrelation mit der Kürze der Veranstaltung: Pandemiebedingt fand die Preisgala nicht vor Publikum im Prinzregententheater statt, sondern wurde als Show im Studio vorab aufgezeichnet. Das spart Zeit, auf die üblichen Promi-Verrenkungen am roten Teppich wurde verzichtet, ebenso wie auf Umarmungen oder ausufernde Dankesreden. "Für das Fernsehpublikum ist das möglicherweise sogar unterhaltsamer", sagt Christoph Süß.

Er muss es wissen, ist er doch der Filmpreismoderator. Aber noch einmal zurück zur neuen Preiskategorie: Da die Kinos geschlossen sind, fand sich kein Publikumsfilm, der diesen Titel verdient hätte. In Pandemiejahren muss man auch erfinderisch sein, also erfand man kurzerhand den Jahrzehnte-Preis: 25 000 Fans des kulinarisch versierten Dorfpolizisten stimmten ab und machten den Filmpreis-Dauerabonnenten Eberhofer somit erneut zum Gewinner. "Noch so ein Preis - und ich lass mich in Bayern einbürgern", sagt der Berliner Regisseur Ed Herzog dazu.

Längst eingebürgert ist die am Ammersee lebende Julia von Heinz, die den Regiepreis für ihr Antifa-Drama "Und morgen die ganze Welt" erhält. Beim Festival in Venedig wurde sie dafür gefeiert, die AfD stellte hingegen eine Bundestagsanfrage, warum solche Filme überhaupt gefördert würden. Der Bayerische Filmpreis steht also nicht nur für Bestleistungen, sondern auch für Grundsatzentscheidungen: "Schön, dass unser Film ein Signal ist", sagt die Regisseurin. Um Signalwirkung geht es auch dem Ministerpräsidenten. Bei der Ehrenpreis-Vergabe in der Bayerischen Vertretung in Berlin verrät Markus Söder, dass er allein entscheide, wer diese Auszeichnung zu erhalten habe: "Da gibt es wenig Ausweichmöglichkeiten." Nebenbei erhöht er Martina Gedecks filmischen Output auf 200 Filme - vielleicht aber rechnet Söder einfach ihre zukünftigen Werke mit ein. "Habe die Ehre", sagt die Schauspielerin dazu. Einige Preise werden im Unterföhringer Studio vergeben, andere auf Berliner Straßen oder per Videokonferenz. "Die Preisträger können gar nichts falsch machen, im Gegensatz zu mir", behauptet Christoph Süß. Um das zu verhindern, schlüpft er in verschiedene Outfits und Rollen. Und am Ende stellt er sogar einen Rekord auf: Als verkleideter Pierrot ist Süß die mit Abstand größte Auszeichnung des Abends.