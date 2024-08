Die Entscheidung über die Verlagsprämien 2024 des Freistaats ist gefallen: Mit insgesamt 80 000 Euro fördert der Freistaat in diesem Jahr zehn Publikationsvorhaben unabhängiger Verlage aus ganz Bayern – es werden damit 30 000 Euro mehr an bayerische Verlage verteilt als in den Vorjahren, wie das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst mitteilt. Die ausgezeichneten „visionären Projekte“ seien „innovative Beispiele für den kulturellen Reichtum, die kreative Energie und die Leidenschaft, die unsere Verlage in Bayern auszeichnet“, so Kunstminister Markus Blume. „Unsere Verlegerinnen und Verleger setzen eigene künstlerische Maßstäbe und gestalten damit eine vielfältige und lebendige Buchkultur.“