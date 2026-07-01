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Der neue Verlag Dimidium mundiMit Büchern die halbe Welt fördern: die Frauen

Lesezeit: 4 Min.

Das erste Buch, das Zarifa Mamedova wieder auflegt, ist Olga Wohlbrücks „Die Lust am Manne“.
Das erste Buch, das Zarifa Mamedova wieder auflegt, ist Olga Wohlbrücks „Die Lust am Manne“. Catherina Hess

Was verbindet Frauen weltweit? Unter anderem, dass sie gute Bücher schreiben. Zarifa Mamedova will mit ihrem Verlag Dimidium mundi die Lücken in der Literaturgeschichte füllen und den Kanon erweitern.

Von Antje Weber

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Eine Frau macht, was sie will: So lässt sich, etwas zugespitzt, der Inhalt von Olga Wohlbrücks Roman „Die Lust am Manne“ zusammenfassen. Obwohl vor fast 100 Jahren erschienen, wirkt er ungeheuer modern. Er zeigt, wie schwer es in einer patriarchalen Welt voller Zwänge und Klassenschranken für Frauen ist, selbstbestimmt ihr Lebensglück zu finden. Und führt anhand einer wagemutigen Fabrikantentochter vor, wie trotz aller Irrungen und Wirrungen der Weg in die Freiheit gelingen könnte.

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