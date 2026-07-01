Was verbindet Frauen weltweit? Unter anderem, dass sie gute Bücher schreiben. Zarifa Mamedova will mit ihrem Verlag Dimidium mundi die Lücken in der Literaturgeschichte füllen und den Kanon erweitern.

Eine Frau macht, was sie will: So lässt sich, etwas zugespitzt, der Inhalt von Olga Wohlbrücks Roman „Die Lust am Manne“ zusammenfassen. Obwohl vor fast 100 Jahren erschienen, wirkt er ungeheuer modern. Er zeigt, wie schwer es in einer patriarchalen Welt voller Zwänge und Klassenschranken für Frauen ist, selbstbestimmt ihr Lebensglück zu finden. Und führt anhand einer wagemutigen Fabrikantentochter vor, wie trotz aller Irrungen und Wirrungen der Weg in die Freiheit gelingen könnte.