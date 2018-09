5. September 2018, 18:49 Uhr Verkehrszentrum Viel Ehr', viel Verkehr

Sogar Boxkämpfe fanden in den alten Messehallen statt, die Mobilität aber stand von Anfang an im Fokus

Von Marco Völklein

Die historischen Messehallen auf der Schwanthalerhöhe gibt es nun seit 110 Jahren, und sie haben eine bewegte Geschichte. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Eines der wenigen Exponate, das vor 15 Jahren noch aus eigener Kraft den langen Weg schaffte in die Ausstellungshallen auf der Schwanthalerhöhe, war ein Setra-Bus der Firma Kässbohrer, Baujahr 1959. Heute steht er in der Halle II des Verkehrszentrums des Deutschen Museums. Viele andere Exponate mussten damals auf Tieflader verfrachtet und mit schweren Zugmaschinen an den neuen Ausstellungsort gebracht werden. Alte Loks wurden so quer durch die Stadt kutschiert, von der Museumsinsel bis zur Schwanthalerhöhe. Die 130 Tonnen schwere S 3/6 zum Beispiel. Aber auch ausrangierte U- und S-Bahn-Waggons, alte Trambahnen und viele Automobile, Motor- und Fahrräder. Einige dieser Exponate kehrten damit an eine Stätte zurück, wo sie Jahrzehnte vorher schon ausgestellt worden waren. Denn in den alten Hallen auf der Schwanthalerhöhe hatte bereits im Jahr 1925 eine der ersten Verkehrsausstellungen stattgefunden. Weitere sollten folgen.

Die Erinnerung an den spektakulären Umzug der Ausstellungsgegenstände vor 15 Jahren nutzt das Deutsche Museum, um in einer kleinen Sonderschau im Eingangsbereich seines Verkehrszentrums die lange - und mitunter auch sehr bewegte - Historie der alten Messehallen auf der Schwanthalerhöhe nachzuzeichnen. Eigentlich handelt es sich nur um einige, wenige Infosäulen; die allerdings enthalten eine ganze Menge an Informationen. Und auch einige recht überraschende Geschichten.

Weiß zum Beispiel irgendjemand, dass auf der Schwanthalerhöhe mal ein gut 40 Meter hoher Turm stand? Auf dessen Spitze sogar ein Blinkfeuer für Leuchttürme wie an der Nordsee montiert war? Im Jahr 1925 entstand neben einigen zusätzlichen Ausstellungshallen auch dieser Aussichtsturm auf dem Messegelände, ein Foto ist in der Schau zu sehen. Das Blinklicht, das in klaren Nächten bis zu 100 Kilometer weit strahlte, machte auf die Verkehrsausstellung auf dem Gelände aufmerksam. Gesprengt wurde der Turm übrigens erst 1970, wie die Kunsthistorikerin Gerdi Maierbacher-Legl in einer Schrift aufzeigte.

Zu dieser Zeit allerdings, also Mitte der Zwanzigerjahre, hatten die Ausstellungshallen auch schon ganz andere Dinge erlebt. Erbaut wurden die ersten drei Hallen in den Jahren 1907 und 1908 nach Plänen von Wilhelm Bertsch, dem damaligen Leiter des Münchner Stadtbauamts. Im Zuge der Industrialisierung war bei vielen Gewerbetreibenden in München der Wunsch gewachsen, sich und ihre Waren zu präsentieren. Die drei Hallen bildeten damals das Herzstück des neuen Ausstellungsgeländes, zusammen mit dem nahen Bavariapark, einem Theater und mehreren Restaurants. Eröffnet wurde der Ausstellungspark 1908 anlässlich des 750. Stadtgründungsjubiläums mit der Ausstellung "München 1908". Ein Postkartenmotiv zeigte damals zwei der drei neuen Hallen, die Ausstellung war eine Leistungsschau von "Münchner Produktion und Handel", wie es in einer Denkschrift heißt. Sie sollte alles zeigen, "was München heute schafft", zugleich sollte die Schau "richtungsweisend für die Geschmacksbildung sein".

Schnell wurden die Hallen aber auch für andere Zwecke genutzt, nicht nur für Gewerbeschauen. Es fanden Konzerte und Theateraufführungen statt, auch zu Sportveranstaltungen, beispielsweise Radrennen oder Boxkämpfen, strömten die Besucher auf die Schwanthalerhöhe. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs zog das Militär ein; während der Mobilmachung diente die Halle I als Pferdestall. Auch die Nationalsozialisten nutzten die geräumigen Gebäude für Aufmärsche und Feiern.

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs das Ausstellungsgelände weiter. Zusätzliche Hallen und Betriebsgebäude wurden errichtet, zu Beginn der Fünfzigerjahre entstand an der Stelle des einstigen Künstlertheaters die neue Kongresshalle, die heute noch steht. Mitte der Sechzigerjahre übernahm die Messe München das Gelände und entwickelte das Areal nach und nach zu einem der führenden Messestandorte in Europa: Unter anderem zogen Fachmessen für Baumaschinen, für Mode und Bekleidung sowie das Handwerk Hunderttausende von Besuchern an.

Doch spätestens Mitte der Achtzigerjahre war klar, dass die Messe auf dem beengten Raum an ihre Kapazitätsgrenze stößt. Mit dem Umzug des Flughafens ins Erdinger Moos konnte der Ausstellungsbetrieb nach Riem verlegt werden. Auf der Schwanthalerhöhe entstand ein neues Wohnquartier, in die denkmalgeschützten Hallen von 1908 zog von 2003 an das Deutsche Museum mit seiner Verkehrsabteilung ein, die aber nur alle Themen zum Straßen- und Landverkehr umfasst. Luft- und Raumfahrt werden in der ehemaligen Flugwerft der königlich-bayerischen Fliegertruppe in Oberschleißheim abgehandelt, die Themen Schifffahrt und Wasserbau im Stammhaus auf der Museumsinsel.

Mobilität hatte allerdings in den Ausstellungshallen im Westend schon immer eine Rolle gespielt. Bereits bei der ersten Schau 1908 wurden Produkte aus dem Industriesektor gezeigt. Die erste nationale Verkehrsausstellung fand 1925 statt: Nach dem Ende des Krieges wurde die Welt mobiler, in einer Halle präsentierten sich alle namhaften Automarken der damaligen Zeit: Mercedes-Benz und Audi, aber auch Horch, Dixi und Brennabor. Mit einer Kleinbahn, "Liliput-Bahn" genannt, konnten die Besucher das Ausstellungsgelände durchqueren. Diese fuhr auch 1953 bei der nächsten großen Verkehrsschau. Die Schau damals widmete sich unter anderem dem öffentlichen Verkehr, gezeigt wurden moderne Busse und Straßenbahnen. Die letzte große Mobilitätsschau, diesmal als "Internationale Verkehrsausstellung" tituliert, fand 1965 statt. Ein großes Thema damals: die Raumfahrt. Die Besucher durften unter anderem riesige Attrappen von Raketen bewundern.

Die kleine Sonderpräsentation "110 Jahre historische Messehallen - vom Ausstellungspark zum Verkehrszentrum" ist noch bis Jahresende zu sehen.