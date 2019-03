18. März 2019, 18:50 Uhr Verkehrsversuch Weniger Rot für Radler

Grüne Welle in der Schellingstraße wird zur Dauereinrichtung

Die grüne Welle für Radfahrer in der Schellingstraße soll nun dauerhaft für fließenden Verkehr sorgen. Nach einer Testphase von Mai bis Oktober 2017 kam das Kreisverwaltungsreferat zu dem Schluss, dass sich die Ampelschaltung, die Radfahrer und gleichzeitig die Busse der Münchner Verkehrsgesellschaft bevorzugt, bewährt hat.

Bemerkenswert ist dabei, dass sogar die Autofahrer von der grünen Welle für Radler profitieren. Denn in dem getesteten Streckenabschnitt zwischen Luisen- und Ludwigstraße sei es ohnehin schwierig für Autos, die zahlreichen Radler zu überholen. So kommen die Autos zunächst zwar etwas langsamer voran, im Endeffekt aber flüssiger, weil sie seltener an der Ampel warten müssen. Allerdings, so betont das KVR, sei dies der besonderen Charakteristik der Pilotstrecke geschuldet, die relativ eng sei und noch dazu häufig von in zweiter Reihe haltenden Fahrzeugen blockiert werde. Allgemeingültige Schlüsse für mögliche andere Strecken ließen sich deshalb daraus nicht ableiten.

Konkret verringerten sich die Stopps bei Rotlicht um 66 Prozent in östlicher Fahrtrichtung und um gut die Hälfte in Richtung Westen. Die Ampeln waren dabei so geschaltet, dass sie auf Grün schalten, sobald sich ein Bus nähert. Beim Versuch einer grünen Radler-Welle, bei der die Busse ohne Vorfahrt an der Ampel auskommen mussten, war die Situation für Radler zwar besser, doch für die Busse hatte diese Versuchsanordnung erhebliche Nachteile, weshalb sie nicht in Frage kommt.

Die an den Trams und Bussen orientierten Grünphasen an den allermeisten Ampeln in der Stadt sind auch der Grund, warum sich in München Countdowns an Ampeln, die die Restzeit der Grünphase für Radler anzeigen, nicht eignen. Es könne sonst zu Zeitsprüngen an der Anzeige kommen, die für Radler gefährlich werden könnten. Was die generelle Einführung einer grünen Welle für Radler bremst, sind die unterschiedlichen Gegebenheiten der Straßen. Kreuzungen liegen unterschiedlich weit auseinander, mal gibt es einen ausreichend breiten Radweg, mal nicht. Doch noch in diesem Jahr will das KVR weitere Strecken für die grüne Radler-Welle testen.