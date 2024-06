SZ Plus Wohnungsbau in Freimann : Wie die Stadt ein Wohnbauprojekt in den Isarauen realisiert

Der Stadtrat will 600 neue Wohnungen in einem grünen Quartier in Freimann auf den Weg bringen. Das Gelände des ehemaligen Floriansmühlbads wird wieder zugänglich – wenn auch nicht mehr als Schwimmbad.

Von Ellen Draxel, Sebastian Krass