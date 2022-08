Ein Autofahrer hat am Montag im Stadtteil Giesing eine rote Ampel missachtet und eine Siebenjährige angefahren. Das Mädchen erlitt nach Polizeiangaben schwere Kopfverletzungen. Ein laut Polizei "über 80-Jähriger" aus München war gegen 14.45 Uhr mit seinem Wagen auf der Werinherstraße in westlicher Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Zur gleichen Zeit wollte die Siebenjährige und ihre 41 Jahre alte Mutter mit ihren Fahrrädern die Werinherstraße an einem Fußgängerüberweg mit provisorischer Ampel überqueren. Die Ampel zeigte Grün für die Fußgänger. Der Autofahrer erfasste die Siebenjährige mit der Fahrzeugfront.

Das Mädchen, das einen Helm trug, erlitt mehrere Brüche, auch im Kopfbereich, und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Mutter blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Werinherstraße für eine Stunde in westlicher Fahrtrichtung gesperrt werden. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.