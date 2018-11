22. November 2018, 07:58 Uhr Obergiesing Auto erfasst Fußgängerinnen - eine Frau stirbt

Die andere liegt nach dem Zusammenstoß an einer Kreuzung an der Chiemgaustraße mit schwersten Verletzungen im Krankenhaus.

Von Martin Bernstein

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend am Mittleren Ring in München ereignet. Nach Polizeiangaben erfasste ein Auto gegen 19 Uhr an der Ecke Chiemgaustraße/Scharfreiterplatz im Stadtteil Ramersdorf zwei Frauen.

Die beiden Opfer wurden mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Eine der Frauen erlag dort nur wenige Stunden nach dem Unfall ihren Verletzungen. Die andere befand sich nach Auskunft einer Polizeisprecherin vom späten Mittwochabend in einem kritischen Zustand.

Die Straßensperren rund um den Unfallort dauerten bis gegen Mitternacht. Details zum Unfallhergang, zu den beiden Opfern und zum Autofahrer will die Münchner Polizei am Mittag nennen.

Es ist der zweite tödliche Verkehrsunfall binnen fünf Tagen, zu dem Beamte des Polizeipräsidiums München gerufen werden. Am Freitag stießen südlich von Garching zwei Autos frontal zusammen. Zwei Menschen starben. Im vergangenen Jahr waren in Stadt und Landkreis München 27 Verkehrsteilnehmer bei Unfällen getötet worden.