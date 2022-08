Leichte Verletzungen hat ein zehnjähriges Mädchen erlitten, das am Dienstag von einem Kleintransporter erfasst wurde. Nach Angaben der Polizei wollte es an der Bushaltestelle St.-Martins-Platz im Stadtteil Moosach hinter einem dort haltenden Bus zu Fuß die Pelkovenstraße überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 65-Jähriger mit einem Kleintransporter auf der Gegenfahrbahn in Richtung Dachauer Straße. Das Fahrzeug erfasste das Mädchen, welches durch den Zusammenstoß eineinhalb Meter weit in den Grünstreifen geschleudert wurde. Der Rettungsdienst brachte die Zehnjährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.