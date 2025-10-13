Der Verkehrsunfall zwischen einem Taxi und einem Streifenwagen der Polizei am frühen Sonntagmorgen in der Paul-Heyse-Straße hat nur wenige Stunden später einen weiteren Unfall mit drei Fahrzeugen und Verletzten nach sich gezogen.

Das Taxi und der Streifenwagen waren gegen 5 Uhr morgens kollidiert. Das Taxi landete im Schaufenster eines Hotels, der Streifenwagen prallte gegen eine Ampel, die deshalb für die gesamte Kreuzung ausfiel.

Gegen 10 Uhr fuhren zwei Autos auf der Schwanthalerstraße stadteinwärts. An der Kreuzung mit der Paul-Heyse-Straße missachteten beide Fahrer das für sie – nach dem Ausfall der Ampel – geltende Stopp-Schild. So kollidierten sie mit einem dritten Wagen, der in Richtung Kaiser-Ludwig-Platz fuhr und Vorfahrt hatte. Alle drei Fahrer sowie eine Mitfahrerin wurden verletzt, einer der Männer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.