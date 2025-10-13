Zum Hauptinhalt springen

Paul-Heyse-StraßeAmpel nach Unfall außer Betrieb – nächste Kollision

Nach einem Unfall zwischen einem Taxi und einem Streifenwagen kollidierten an der Paul-Heyse-Straße am Sonntagvormittag erneut Fahrzeuge (Symbolbild).
Nach einem Unfall zwischen einem Taxi und einem Streifenwagen kollidierten an der Paul-Heyse-Straße am Sonntagvormittag erneut Fahrzeuge (Symbolbild). (Foto: Marcus Brandt/dpa)

Ein Taxi landet bei einem Unfall im Schaufenster eines Hotels, ein Streifenwagen prallt gegen eine Ampel. Wenige Stunden später kommt es wieder zu einem Zusammenstoß an derselben Stelle.

Der Verkehrsunfall zwischen einem Taxi und einem Streifenwagen der Polizei am frühen Sonntagmorgen in der Paul-Heyse-Straße hat nur wenige Stunden später einen weiteren Unfall mit drei Fahrzeugen und Verletzten nach sich gezogen.

Das Taxi und der Streifenwagen waren gegen 5 Uhr morgens kollidiert. Das Taxi landete im Schaufenster eines Hotels, der Streifenwagen prallte gegen eine Ampel, die deshalb für die gesamte Kreuzung ausfiel.

Gegen 10 Uhr fuhren zwei Autos auf der Schwanthalerstraße stadteinwärts. An der Kreuzung mit der Paul-Heyse-Straße missachteten beide Fahrer das für sie – nach dem Ausfall der Ampel – geltende Stopp-Schild. So kollidierten sie mit einem dritten Wagen, der in Richtung Kaiser-Ludwig-Platz fuhr und Vorfahrt hatte. Alle drei Fahrer sowie eine Mitfahrerin wurden verletzt, einer der Männer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Hotel im Bahnhofsviertel
:Nach Unfall mit Streifenwagen – Taxi kracht in Glasfassade

Das Auto soll ein überholendes Polizeifahrzeug gerammt haben, das mit Blaulicht unterwegs war. Zwei Beamte werden leicht verletzt.

