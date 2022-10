Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus sind am Dienstagabend vier Menschen verletzt worden. Gegen 17.45 Uhr war eine 35-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen an der Kreuzung Truderinger Straße, Baumkirchner Straße und Hermann-Weinhauser-Straße in Berg am Laim mit einem entgegenkommenden Bus der Linie 191 zusammengestoßen.

Die Autofahrerin, der 45-jährige Busfahrer sowie zwei Fahrgäste sind dabei laut Polizei leicht verletzt worden. Der Busfahrer sei mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehr als zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme sei es zu leichten Verkehrsbehinderungen gekommen.