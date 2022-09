Eine 65 Jahre alte Frau aus dem Landkreis München hat sich am Donnerstag bei einem Autounfall in der Innenstadt schwere Verletzungen zugezogen: Sie erlitt neben einem Schleuder- und einem Thoraxtrauma auch eine Fraktur des Schulterblattes, als sie mit ihrem Pkw an der Kreuzung von Paul-Heyse-Straße und Pettenkoferstraße mit einem Linienbus zusammenstieß. Die Frau hatte an dieser Stelle verbotswidrig wenden wollen.

Der Busfahrer war gegen 16.15 auf der Busspur der Paul-Heyse-Straße in südlicher Richtung unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Pettenkoferstraße links abbiegen. Nach ersten Ermittlungen zeigte das für ihn geltende Ampelsignal freie Fahrt an. Die 65-Jährige fuhr zur gleichen Zeit mit einem Chevrolet in gleicher Richtung auf einem Streifen rechts neben der Busspur. Als sie an der Kreuzung zur Pettenkoferstraße in Richtung Hauptbahnhof umdrehen wollte, kollidierte sie mit dem Bus. Ihr Wagen wurde derart demoliert, dass sie von der Feuerwehr befreit werden musste. Die Bus-Insassen blieben unverletzt, der Gesamtschaden wird auf mehr als 60 000 Euro geschätzt.