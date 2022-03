Radfahrer leben auf Münchens Straßen am gefährlichsten. Sie sind besonders häufig in Unfälle verwickelt.

Von David Wünschel

Es gibt bestimmt in Ihrer Nachbarschaft oder auf Ihrem Arbeitsweg eine Kreuzung, an der Sie denken: Hier ist es besonders brenzlig, hier schaue ich mich lieber zweimal um, bevor ich die Straße überquere. Ob an dieser Stelle tatsächlich viele Unfälle passieren, lässt sich überprüfen. Jedes Jahr veröffentlicht das Statistische Bundesamt einen Datensatz mit mehreren Hunderttausend Unfällen, die sich in Deutschland ereignet haben. Die SZ hat die Daten aus den Jahren 2017 bis 2020 für München ausgewertet und die Ergebnisse zum Anlass für einen Schwerpunkt über Verkehrssicherheit genommen. Denn allein während dieser vier Jahre haben sich in München mindestens 20 000 Menschen bei Unfällen verletzt.

Diese Unfälle haben wir auf einer interaktiven Karte eingezeichnet (SZ Plus). Damit können Sie herausfinden, wie gefährlich es bei Ihnen in der Nachbarschaft oder auf Ihrem Arbeitsweg zugeht, und an welchen Ecken Sie aufpassen sollten, wenn Sie zu Fuß, mit dem Rad oder im Auto unterwegs sind.

Auf Basis der Daten haben wir acht Kreuzungen ausgewählt, an denen es besonders häufig kracht: zum Beispiel an der Paul-Heyse-Unterführung am Hauptbahnhof oder an der Ludwigsbrücke beim Deutschen Museum. Auf Satellitenbildern dieser Kreuzungen haben wir Unfallhergänge eingezeichnet - und die Stadt dazu befragt, was sie dafür tut, um die Gefahrenstellen zu entschärfen (SZ Plus).

Aus den Daten des Statistischen Bundesamts und der Unfallstatistik der Münchner Polizei haben wir Grafiken erstellt, die einen Überblick über das Münchner Unfallgeschehen geben (SZ Plus): Um welche Uhrzeit kracht es besonders häufig? Welche Verkehrsteilnehmer sind besonders gefährdet? Und warum düsen so viele Betrunkene auf dem E-Scooter durch die Stadt?

Und schließlich haben wir mit zwei Menschen gesprochen, die den Münchner Verkehr sicherer machen sollen: Georg Dunkel leitet das städtische Mobilitätsreferat, Armin Brunner die Unfallkommission. Im Interview erzählen sie, wie sich die Straßen in den kommenden Jahren verändern sollen, warum immer noch so viele tödliche Unfälle passieren und wie man sich selbst am besten schützt (SZ Plus).

