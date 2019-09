Seit es die elektrisch betriebenen Tretroller in München gibt, haben die Nutzer damit schon allerhand Schindluder getrieben. Hunderte Alkoholfahrten und diverse Unfälle hat die Polizei schon registriert. Die Münchner SPD hat deshalb die Anbieter von Mietrollern zu einer Aufklärungskampagne über Sicherheit und richtiges Verhalten im Straßenverkehr aufgefordert. Der schwedische Anbieter Voi startet nun eine bundesweite Offensive zur Verkehrssicherheit. Dazu bringt Voi am kommenden Montag, 9. September, eine App heraus, mit der Nutzer eine Art theoretische Führerscheinprüfung absolvieren können. Wer sich gut schlägt, bekommt ein digitales Zertifikat und Freiminuten gutgeschrieben. Zum Wiesnstart bietet Voi zudem am Schwabinger Tor Fahrtrainings an, unter anderem mit Rauschbrille, die eine Trunkenheitsfahrt simuliert. Sie finden am Freitag, 20. September, nachmittags und am Samstag, 21. September, vormittags statt (Uhrzeiten stehen noch nicht fest).