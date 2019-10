Die Baustelle der Laimer Unterführung zwingt viele Verkehrsteilnehmer im Münchner Westen zu großen Umwegen. Für Autofahrer ist die Röhre zwischen Laim und Nymphenberg nun komplett gesperrt, nur an der Seite kommen noch Fußgänger und Radler äußerst beengt unter den Gleisen am Bahnhof Laim hindurch. Doch das ist nicht die einzige Staufalle im Münchner Westen: Der Romanplatz ist seit längerem Baustelle, die Wotanstraße in Richtung Romanplatz ist nur noch einspurig. Auch die Busse stauen sich dort regelmäßig. Die FDP-Stadtratsfraktion fordert nun Aufklärung darüber, wie es mit dem Verkehrschaos weitergehen soll. Die Liberalen fragen sich, ob angesichts der Nadelöhre im Notfall überhaupt Rettungsdienste schnell an den Einsatzort gelangen können. Auch fragt die FDP, ob der Romanplatz nach dem Umbau so wiederhergestellt wird, dass es wieder zwei Spuren von der Wotanstraße gibt. Außerdem fordern die Stadträte, dass die Bauarbeiten an der Laimer Unterführung wenn möglich beschleunigt werden sollen, etwa durch Spät- und Wochenendschichten. Doch das dürfte kaum machbar sein, schließlich hängt die Baustelle in Laim direkt mit dem Bau der zweiten Stammstrecke zusammen. Der Zeitplan für den S-Bahnhof ist eng gesteckt.