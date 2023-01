Gleich zweimal im Abstand von nur einer Stunde hat die Polizei einen 23-jährigen Autofahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit erwischt. In beiden Fällen sei er in der Nacht von Montag auf Dienstag mit rund hundert Stundenkilometern gefahren - bei erlaubten 50, berichtet eine Polizeisprecherin.

Das erste Mal fiel er Beamten der Polizeiinspektion Milbertshofen gegen 23.15 Uhr bei einer Lasermessung auf der Ingolstädter Straße in Richtung des Frankfurter Rings auf. Offenbar unbeeindruckt setzte er seine Fahrt mit unverminderter Geschwindigkeit fort - gegen 0.15 Uhr wurde er von der Münchner Verkehrspolizei ebenfalls mit Tempo 100 auf dem Wintrichring in Richtung Georg-Brauchle-Ring geblitzt. In beiden Fällen kassierte er eine Anzeige. Den jungen Mann erwartet laut Polizei nun eine Geldbuße im drei- bis vierstelligen Bereich, Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg sowie ein Fahrverbot von etwa zwei Monaten.