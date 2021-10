Vergangenes Jahr musste der Marathon coronabedingt pausieren, nun heißt es für mehr als 11 000 Läuferinnen und Läufer an diesem Sonntag wieder: Start frei. Beginn für den 35. München Marathon sowie den Halbmarathon ist um 9 Uhr, für den Zehn-Kilometer-Lauf um 13.30 Uhr. Alle starten im Olympiastadion. Anwohner müssen schon vor den Läufen und dann bis etwa 16 Uhr mit Beeinträchtigungen an der Strecke rechnen. Zu Sperrungen kommt es vor allem in Schwabing-West, nämlich im Bereich Ackermannstraße, Schwere-Reiter-Straße, Elisabethstraße und Franz-Joseph-Straße. In Schwabing sind Martiusstraße, Kißkaltplatz, Thiemestraße, Königinstraße, Mandlstraße und Leopoldstraße betroffen. Gesperrt sein wird auch die Ludwigstraße, rund um den Englischen Garten bis Höhe Föhringer Ring wird am Sonntag ebenfalls kein Durchkommen sein. Die Polizei will mit rund 100 Beamten den Verkehr regeln. Sie bittet darum, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren. Parkplätze für Teilnehmende und Zuschauerinnen und Zuschauer gibt es in der Parkharfe am Olympiastadion.