Wahrlich keine schöne Bescherung: Bei einem Verkehrsunfall in Mittersendling sind ein Tag vor Heiligabend vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 74-jähriger Münchner gemeinsam mit einer gleichaltrigen Begleitung in der Markomannenstraße. Er wollte gerade die kleine Kreuzung zur Cimbernstraße queren, als dort eine 38-jährige Münchnerin mit ihrer siebenjährigen Tochter stadtauswärts fuhr. Die beiden krachten auf der Kreuzung zusammen, die 38-Jährige rammte frontal in die rechte Seite des anderen Pkw, der daraufhin in einen Zaun geschleudert wurde. Auch die Fahrerin stieß mit ihrem Auto gegen den Zaun eines Spielplatzes und blieb schließlich am Betonpfosten eines Spielgeräts liegen. Zum Glück waren keine Kinder auf dem Spielplatz. Alle vier Pkw-Insassen wurden leicht verletzt.