Der Bus 157 wird vom Fahrplanwechsel am 12. Dezember an Aubing und Freiham mit Germering verbinden. Die Germeringer Einkaufs-Passagen (GEP) oder auch kulturelle Einrichtungen in der Nachbarkommune sind so für Aubinger und Freihamer künftig ohne Umsteigen erreichbar. Bislang endet die aus Pasing kommende Buslinie noch am Germeringer Weg in Aubing. Unklar ist laut Johannes Boos allerdings die langfristige Linienführung. "Zunächst", erklärt der Sprecher der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), "fährt der Bus 157 von der Aubing-Ost-Straße über die Limes- und Pretzfelder Straße zur Aubinger Allee". Unmittelbar vor der Einmündung in die Altostraße werde an der Aubing-Ost-Straße eine zusätzliche Haltestelle eingerichtet, von der aus Grundschüler zu Fuß zur Gotzmannschule gehen könnten. Letztlich sei dann aber "von Seiten der MVG geplant, die Linie über die Endhaltestelle Germeringer Weg hinaus über den Bahnübergang und die Aubinger Allee durch Freiham nach Germering zu führen". Diesbezüglich befinde man sich jedoch "noch in Abstimmung" mit der Stadtverwaltung.