Verkehrsdelikte in München

Raser, Rempler und reuige Väter: Iris Koch urteilt am Amtsgericht München über die kleinen und großen Verkehrssünder der Stadt. Warum das Adrenalin beim Autofahren schnell hochkocht - und es meist Männer sind, die die Beherrschung verlieren.

Von Susi Wimmer

Die altersschwache Neonröhre an der Decke brummt wie 1000 Maikäfer auf Ecstasy. "Tja", seufzt Richterin Iris Koch gegen das Störgeräusch an, "was machen wir jetzt mit Ihnen?" Uwe M. hat mit seinen 38 Jahren bereits 18 Einträge im Bundeszentralregister. Diebstahl, gefährliche Körperverletzung, schwere Brandstiftung, ausgelassen hat er wirklich nichts. "Die Drogen sind schuld", nuschelt er jetzt, wieder einmal auf der Anklagebank.