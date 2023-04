Von Jürgen Wolfram

Sie ist eine der am stärksten frequentierten Ausfallstraßen im Münchner Süden, noch dazu im Rang einer Bundesstraße, doch streckenweise gleicht sie eher einer maroden Verbindung zwischen entlegenen Dörfern: die Wolfratshauser Straße. Vor allem für Radfahrende weist sie erhebliche Lücken und Sicherheitsprobleme auf. Der 930 Meter lange Abschnitt zwischen der Siemensallee und der Josephinenstraße soll deshalb umgebaut werden. Zugleich ist in diesem Bereich eine Sanierung der Noestraße auf 50 Metern Länge vorgesehen. Entsprechende Beschlüsse fasste kürzlich der Stadtrat. Mit den Arbeiten wird Anfang 2024 begonnen, Ende 2026 sollen sie abgeschlossen sein. Kostenpunkt: 13,8 Millionen Euro.

Der Beifall vieler Verkehrsteilnehmer und Lokalpolitiker ist dem Münchner Stadtrat sicher. Denn sie beklagen das Fehlen einer durchgängigen Fuß- und Radwegverbindung entlang der Wolfratshauser Straße seit langem. Vor allem die Verkehrsverhältnisse beim Krankenhaus Martha Maria gelten als prekär. Dort soll künftig ein 50 Zentimeter breiter Sicherheitsstreifen den vier Meter breiten Geh- und Radweg von der Fahrbahn der B 11 trennen. Zugleich wird die Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut und so angeordnet, dass sie den Verkehrsfluss weniger stark behindert als bisher. Die Haltekanten der Busse sollen von 18 auf 23 Meter verlängert werden. Ferner will das Baureferat im Zuge des Umbaus den Fahrbahnzustand sowie die Straßenentwässerung verbessern.

Rad- und Fußweg zwischen Solln und Obersendling werden nicht getrennt

Keine Chance auf Umsetzung hat der Vorschlag, den Fuß- und Radverkehr entlang der wichtigen Verbindung zwischen den Stadtteilen Solln und Obersendling grundsätzlich getrennt zu führen. Diesen Wunsch hatten die Initiatoren des Radentscheids vorgetragen. Doch eine solche Planung hätte komplizierte Straßenentwässerungsmaßnahmen, größere Eingriffe in private Grundstücke sowie in die Landschaft erfordert, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Überdies wären ein Planfeststellungsverfahren notwendig geworden und möglicherweise sogar Enteignungen, was den Straßenumbau um fünf bis zehn Jahre verzögert hätte, wie das Baureferat vorrechnet. Die Vertragsverhandlungen über Grunderwerb seien ohnehin "sehr schwierig und sehr langwierig" gewesen.

An der Bedeutung der Wolfratshauser Straße zweifelt im Rathaus niemand. Sie ist als "überregionale Hauptverkehrsstraße" im städtischen Verkehrsentwicklungsplan klassifiziert. Ziel des geplanten Umbaus sei nun auch, das Überqueren dieser Magistrale zu erleichtern. So sollen in den Kreuzungsbereichen mit der Großhesseloher Straße und der Noestraße Verkehrsinseln angelegt werden. Eingriffe in den Baumbestand will die Stadt geringhalten; mindestens elf Bäume fallen der Umgestaltung dennoch zum Opfer. Ersatzpflanzungen sowie die Erweiterung eines Wäldchens nördlich der Noestraße um standorttypische Gewächse würden den Verlust jedoch mehr als kompensieren. Um eine "stadtbildprägende Esche" wird der Geh- und Radweg herumgeführt. Positiv ausfallen soll bei dem Projekt ebenso die "Parkplatzbilanz", vor allem durch zwölf zusätzliche Längsparkplätze nördlich der Großhesseloher Straße.