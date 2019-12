Detailansicht öffnen Konfliktzone zwischen Rad und Auto: die Fraunhoferstraße in München. (Foto: Sebastian Gabriel)

"Beschlüsse für Radfahrer" vom 21. November:

Radwege und Rücksichtnahme

Wenn heute die Innenstädte unter dem zunehmenden Straßenverkehr zu ersticken drohen, ist es prinzipiell schon sehr vernünftig, den Autoverkehr zugunsten des Radverkehrs einzuschränken. Ganz einfach ließe sich dabei der Autoverkehr reduzieren, indem man auch die Parkplätze für Nichtanwohner reduziert und die Parkgebühren in der Innenstadt deutlich erhöht. Im Gegenzug muss man natürlich den öffentlichen Nahverkehr massiv ausbauen. Würde man dann noch viele Straßen zu Fahrradstraßen machen und ein generelles "Tempo 30" in der Innenstadt einführen, wäre schon sehr viel erreicht.

Wie man es allerdings nicht machen sollte, sieht man an der Fraunhoferstraße. Da wurde auf Kosten der Anwohner und Fußgänger eine Schnellstraße für den Rad- und Autoverkehr geschaffen, damit dieser ungestört in die Innenstadt rasen kann. Und natürlich weicht jetzt der notwendige innerstädtische Liefer- und Handwerkerverkehr auf den Gehsteig aus. So wird die Fraunhoferstraße über kurz oder lang zu einer toten Straße. Eine lebendige Stadt braucht die kleinen Läden, Platz für Fußgänger und auch die Anwohner. Es braucht keine Verkehrsschneisen für Auto- und Radverkehr. Bei der Fraunhoferstraße hat man eh das Gefühl, dass es mittlerweile mehr um populistisches Parteiengezänk geht als um eine vernünftige Verkehrsregelung.

Ganz allgemein sollte man, wenn man den Radverkehr ausbauen möchte, den Radverkehr auch etwas disziplinieren. Wenn sich Radfahrer ein bisschen mehr an Verkehrsregeln halten und im dichten Innenstadtverkehr auch mal etwas langsamer und entspannter fahren würden, wäre die Akzeptanz für einen Ausbau des Radverkehrs sicherlich größer. Die Kampfhaltung vieler Radfahrer bringt uns da nicht weiter und sollte uns auch nicht als "Notwehr" verkauft werden.

Ohne gegenseitige Rücksichtnahme kann es in einer vollen Innenstadt keinen stressfreien Verkehr geben. Ich würde mir von der Stadtpolitik und vom ADFC wünschen, dass sie sich trauen, diese Rücksichtnahme auch mal von den Radfahrern einzufordern. Herbert Auer, München

Kampf der Ichlinge

Allein die Unfälle aus dem persönlichen Umfeld sowie die eigenen täglichen Erlebnisse zeigen, dass wir auf eine Art "Krieg auf der Straße" zusteuern. Dabei will ich gar nicht behaupten, dass Radler/-innen - mich eingeschlossen - sich als einzige Verkehrsteilnehmer korrekt verhielten. Aber wie oft ich in den letzten Monaten aus runtergekurbelten Autoscheiben: "Spinnst du, du F...e" gehört habe, signalisiert mir, dass wir uns auf einem gefährlich aggressiven Niveau bewegen. Jeder und jede will nur noch möglichst schnell und unbehelligt irgendwohin, egal um welchen Preis - andere Verkehrsteilnehmer stören dabei eigentlich nur. Achten auf Andere und auf sinnvolle Regeln erscheint als altertümliche Folklore. Heute gilt: "Me first!" Lässt sich die Häufung von Vorfällen in meinem Umfeld noch als zufällig bezeichnen?

Die Schwiegermutter, 82 Jahre, ist am hellichten Tag um 14 Uhr im Oktober durch einen bei Rot fahrenden Linksabbieger bei ordnungsgemäßer Querung vom Fahrrad gefahren worden. Acht Operationen und Vollnarkosen, zehn Wochen Krankenhaus, Hautverpflanzung, Handgelenks- und offener Trümmerbruch des Unterschenkels - und wir wissen nicht, ob sie wirklich jemals wieder laufen wird.

Ein 14-jähriger Schüler aus der Parallelklasse meiner Tochter ist am vorvergangenen Wochenende durch einen vor der Polizei flüchtenden Raser in Laim tödlich verunglückt, drei rote Ampeln wurden überfahren, die Fahrerflucht endete im Westpark.

Eine Freundin beobachtete jüngst zwei Pkw, die in Seitenstraßen zum Romanplatz (Großbaustelle) von einer Zivilstreife gestoppt wurden, weil sie sich kurzerhand auf Geh- und Radweg in einer Wohngegend an einem Stau vorbei bewegen wollten.

Einen liegen gebliebenen Kleinwagen schob ich mit zwei anderen Frauen aus einer Zufahrt zu einer Hauptverkehrsstraße, während viele dahinter stauende Autofahrer/-innen nur hupten und in ihren Kfz sitzen blieben; ein SUV-Fahrer (Vorsicht Klischee!) wollte das Hindernis auf dem nebenliegenden Geh- und Radweg umfahren; als ich ihn aufhielt und fragte, ob er nicht lieber helfen möchte, lautete seine Antwort: Er sei krank.

Ich kann meinen täglichen Arbeitsweg nahezu vom Autoverkehr ungestört radeln. Ich frage mich aber, wie viele Radfahrer und Fußgänger sich im normalen Stadtverkehr überhaupt noch ungefährdet bewegen können. Wahrscheinlich müssen wir erst einmal eine Fahrradpolizei in München etablieren, damit diese auch nachempfinden kann, was Verkehr außerhalb von komfortablen Limousinen heute leider täglich bedeutet: Lebensgefahr. Daran tragen wir alle unseren Anteil und können nur gemeinsam etwas ändern. Andrea Möller, München