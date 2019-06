28. Juni 2019, 18:55 Uhr Verkehr Baustellen bremsen Autos und Busse

Zwei neue Baustellen bremsen von kommender Woche an für mehrere Monate den Verkehr. In der Erhardtstraße verlegen die Stadtwerke zwischen Corneliusbrücke und Boschbrücke eine Gasleitung. Von 2. Juli bis Anfang Oktober verbleibt pro Richtung nur noch eine Fahrspur. Wegen Bauarbeiten am Oberanger werden die Buslinien 52 Richtung Tierpark und 62 Richtung Ostbahnhof von Montag, 1. Juli, bis Mitte Dezember umgeleitet und halten nicht am St.-Jakobs-Platz, am Rindermarkt und am Viktualienmarkt. Bis 15. August wird wegen einer weiteren Baustelle in der Corneliusstraße zusätzlich die Haltestelle Blumenstraße in gleicher Fahrtrichtung nicht bedient. In der Gegenrichtung fahren die Busse wie gewohnt.