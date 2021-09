Bahn-Ringschluss am Flughafen kommt voran

Die geplante bessere Anbindung des Flughafens ans Schienennetz ist einen wichtigen Schritt vorangekommen. Eine 1,8 Kilometer lange Tunnelverlängerung unter dem Flughafen für den sogenannten Erdinger Ringschluss ist im Rohbau fertig, wie der Flughafen am Donnerstag mitteilte. Der Airport investierte hier 115 Millionen Euro. Der Ringschluss soll Freising im Nordwesten und Erding im Südosten auf einer 30 Kilometer langen Strecke miteinander verbinden und die unterirdische Durchfahrt von S-Bahnen, aber auch von anderen Zügen durch den Flughafen ermöglichen. 2029 soll der Airport per Bahn besser in Richtung Südostbayern und den Salzburger Raum angebunden sein.