Die Straßen im Bezirk sind leer, die Nächte draußen leise. Im Inneren der kleinen Altbauwohnung gibt es Sekt vom Vortag mit Blick auf die Skyline. Es braucht offenbar nicht mehr, um wunschlos glücklich zu zweit zu sein. Am nächsten Morgen dann: hoffen, dass einen niemand aufweckt – erst recht nicht in der Stadt, die immer schläft. Gemeint ist Wien, die Heimat von Sängerin Verifiziert. Mit solchen Alltagsbeschreibungen, auf melancholischen Gitarrenmelodien und sanften Lo-Fi-Beats, nimmt sie die Hörerinnen und Hörer mit in ihre Version der österreichischen Hauptstadt.

Verena Haselböck, wie die Musikerin mit bürgerlichem Namen heißt, zählt spätestens seit ihrem Debüt-Album „adhs“ (2023) zu den derzeit gefragtesten deutschsprachigen Newcomerinnen. Stilistisch bewegt sie sich zwischen Pop, Rap und Rock. Sie selbst nennt ihre Musik „Cloud Pop“. „Veris“ Lyrics klingen dabei häufig wie Vorlagen für einen Coming-of-Age-Roman: über das Großstadtleben der Gen Z mit Nike Sneakers an den Füßen und einem Burberry-Schal um den Hals. Mit dem Auto durch Wien vorbei an blühenden Fliederbüschen, die für neue Liebe stehen.

Soundtechnisch finden sich bei Verifiziert Rückbezüge auf die 2000er-Jahre – in ihrem Fall zu Künstlern wie Juli, mit der die Österreicherin vergangenes Jahr eine Neuinterpretation von „Perfekte Welle“ veröffentlicht hat, Rosenstolz und Wir sind Helden.

Ihr aktuelles Album nennt Verifiziert „bulletholes“ (November 2024). Der Sound klingt in Teilen zurückgenommener und die Künstlerin selbstsicherer – ja, wie sie sagt, glücklicher als früher. Was jedoch nicht bedeutet, dass es sich bei der Veröffentlichung um eine seichte Pop-Platte handelt, im Gegenteil. Auf dem Track „fliegen“ verhandelt Verifiziert ihre überwundene Essstörung. Erzählt auf eine Art und Weise von ihren Erfahrungen, wie es nur jemand tun kann, der sie selbst auch durchlebt hat. Das Ganze spielt auf einer Indiepop-Melodie, was unpassend klingt, es aber keinesfalls ist.

Anders: Der Song „manchmal schneit es im april“ in Anlehnung an Prince’ „Sometimes It Snows in April“. Es geht um das Gefühl des Neuverliebtseins, wobei Verifiziert das Publikum schon ahnen lässt, dass es womöglich auch nur beim Verliebtsein bleibt. Dazwischen schließen Tracks wie „blackout in der gegend“ und „alles okay“ mit Rap-artigen Flows an „Veris“ Klassiker wie „Suzuki Swift“ an, treiben hinaus in die sommerliche Nacht. Kurz: Auf dem Album finden sich ernstere Themen und Lovesongs, melancholische Tracks ebenso wie Kurz-vor-Party-Nummern.

An diesem Freitag spielt Verifiziert bei ihrem Tourauftakt (zwölf Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz) im Münchner Strom von allem etwas. Womöglich kommt dem einen oder anderen das Konzert ja als Last-Minute-Geschenk ganz gelegen – einfach so oder zum diesjährigen Valentinstag.

Verifiziert, Freitag, 14. Februar, 21 Uhr, Strom, Lindwurmstraße 88