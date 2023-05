Vasektomie? Dass damit die männliche Sterilisation gemeint ist, wissen heute deutlich mehr Menschen als noch vor zehn Jahren. Damals begannen die Urologen Michael Schwab, 50, und Patrick Bössner, 51, sich auf diesen Eingriff zu spezialisieren. Sie sitzen an einem sonnigen Tag im Mai im Wartezimmer ihrer Praxis, von dem aus man einen beneidenswerten Blick auf den Viktualienmarkt hat. Diesen Anblick haben auch Tausende Männer genossen in den vergangenen Jahren, ehe sie sich in einem Aufklärungsgespräch beraten ließen oder einige Wochen später auf den kurzen ambulanten Eingriff gewartet haben. Schwab und Bössner schaffen in ihren Gesprächen eine entspannte Atmosphäre, weil sie sowohl als medizinische Autoritäten auftreten als auch mit einer angenehmen Prise männlicher Kumpeligkeit. Und die brauchen ihre Patienten, wenn es um Ängste, Vorurteile und das Offenlegen ihrer Familiengeschichte geht.