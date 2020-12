Wer stehlen will, wer dafür auch noch eine Scheibe einschlägt, der sollte sich vorher vergewissern, dass etwas zu holen ist. Das hat ein Unbekannter nicht getan, der am Samstag gegen 1.15 Uhr am Hauptbahnhof von Security-Mitarbeitern beobachtet wurde, als er die Glasvitrine eines Telefonladens einschlug. Als der Täter seine Beobachter bemerkte, flüchtete er. In der Nähe des Telefonladens lagen mehrere leere Verpackungen von Smartphones. Sie waren schon leer in dem Schaukasten gelegen, so die Bundespolizei, die Kartons dienten nur der Werbung.