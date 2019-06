3. Juni 2019, 18:49 Uhr Verhandlungen Kompromiss unterzeichnet

Griechenland und München einigen sich über Schulneubau

Der Kompromiss über den Neubau einer Griechischen Schule und eines Gymnasiums in Berg am Laim ist wieder einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Am 31. Mai lief die Frist für den Abschluss eines Vertrags darüber ab, und punktgenau haben Vertreter der Stadt und des Staats Griechenland an diesem Tag das Papier vor einem Notar unterschrieben. Das erklärte eine Sprecherin des Kommunalreferats am Montag. Griechenland verzichte darin endgültig auf seine Eigentumsrechte an dem Areal, auf dem der Staat bereits einen nie vollendeten Rohbau errichtet hatte. Auch diplomatische Schutzrechte seien damit nicht mehr anwendbar. Die Stadt wiederum wird ein Gebäude für zwei Nutzer darauf bauen: Das angrenzende Michaeligymnasium wird einen Teil seiner Schüler dort unterbringen. Und Griechenland kann Klassenzimmer für bis zu 500 griechische Kinder anmieten.

So sieht es ein Eckpunktepapier vor, das der Stadtrat der griechischen Seite als letztes Verhandlungsangebot im Frühjahr vorgelegt hatte. Nach langem Zögern kam die Zusage Griechenlands schon nach Ablauf des Kompromisszeitraums. Die Stadt hatte mittlerweile den Abbruch des Rohbaus in die Wege geleitet. Wegen des hohen Klagerisikos akzeptierte sie nachträglich doch noch das Friedensangebot der griechischen Verhandler. Das kostet den Steuerzahler wegen darin enthaltener Grundstückszahlungen an Griechenland etwa sechs Millionen Euro. Bei einer harten Linie hätte sich München dieses Geld eventuell sparen können, doch die Aussicht auf viele Jahre Streit vor Gericht stimmte die Mehrheit des Stadtrats um. Teile der Opposition kritisierten das scharf, sie werden ihre Meinung auch nochmals in die Beschlussfassung einbringen können. Denn der Notariatsvertrag muss noch von der Vollversammlung des Stadtrats und der griechischen Regierung endgültig abgesegnet werden. Kommunalreferentin Kristina Frank ist dennoch zuversichtlich, dass sich der fast 15 Jahre währende Streit damit erledigen wird. Die Unterzeichnung des Notariatsvertrags vergangenen Woche sei "ein Meilenstein" gewesen, sagte sie. Rechtsanwalt Stavros Kostantinidis, der Griechenland und seine Schule in den Verhandlungen unterstützte, erklärte schon Anfang Mai, dass ihn die Gespräche zuversichtlich stimmten. "Das ist jetzt alles sehr vernünftig gelaufen."