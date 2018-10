18. Oktober 2018, 18:21 Uhr Verhandlung Verbraucherschützer scheitern vor Gericht

Die Stadtwerke dürfen bei säumigen Kunden weiterhin ein Inkasso-Unternehmen einschalten - und 34,15 Euro verlangen

Von Stephan Handel

Die Stadtwerke München (SWM) müssen ihr Verfahren beim Umgang mit säumigen Gaskunden - zumindest vorerst - nicht ändern: Auch in der Berufung vor dem Oberlandesgericht scheiterte der Bundesverband der Verbraucherzentralen mit einer Klage gegen die Gebühren, die die Stadtwerke verlangen, wenn bei nicht bezahlten Rechnungen ein Inkasso-Unternehmen eingeschaltet wird.

Pauschal 34,15 Euro kostet es, wenn die SWM Versorgungs GmbH einen Dienstleister mit der Eintreibung von Außenständen beauftragt. Diese Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und dazugehörigen Schriftstücken griffen die Verbraucherschützer an: Die Gebühr übersteige den tatsächlich entstandenen Schaden, vor allem dann, wenn das Inkasso-Unternehmen nicht einen Mitarbeiter zum säumigen Kunden schickt, sondern seinerseits erst einmal brieflich mahnt.

Das komme aber nicht vor, hielten die Stadtwerke dagegen: Das Inkasso-Unternehmen werde erst eingeschaltet, wenn sie selbst schon zwei Mal schriftlich gemahnt hätten. Außerdem sei die Gebühr auch nicht höher als die tatsächlichen Kosten, die sich nämlich so aufschlüsselten: 17,23 Euro bekommt der Dienstleister. 25,50 Euro betragen die IT-Kosten, für Personal müssten 13,08 aufgewendet werden, und schließlich würde noch für 22 Cent Material verbraucht - macht zusammen 56,03 Euro, eine Summe, die also den tatsächlich verlangten Preis um mehr als 20 Euro übersteigt.

Na, meinte da der Anwalt der Verbraucherschützer in der OLG-Verhandlung - dann sei ja wohl fraglich, was davon denn anrechenbar sei auf die Gebühr: Die IT zum Beispiel, die stehe ja sowieso da, und ob Personalkosten umgelegt werden dürften, sei fraglich. Andreas Müller, der Vorsitzende Richter, verwies aber, was die IT-Kosten betrifft, auf die einschlägige Rechtsprechung. Und was die Personalkosten angeht, so sei die verlangte Pauschale immer noch niedriger als die tatsächlichen Kosten, wenn man die dafür veranschlagten 13,08 Euro weglasse.

Als der Anwalt nun bemerkte, dass er wohl keinen Erfolg haben würde, wollte er mit seinen Mandanten telefonieren, was der Senat zu einer internen Beratung nutzte. Als Telefonat und Beratung erledigt waren, erklärte der Anwalt, man wolle nun die tatsächlich anfallenden Kosten nicht mehr in Frage stellen, bitte jedoch um die Zulassung der Revision, damit der Bundesgerichtshof die Frage der Personalkosten und ihrer Umlage auf die Pauschale klären könne. So geschah es: Die Klage wurde abgewiesen, jedoch die Revision zugelassen. Bis der BGH darüber entschieden hat, können die Stadtwerke von säumigen Zahlern weiterhin die Gebühr von 34,15 Euro verlangen.