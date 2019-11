Prädikat "besonders fies": Weil das Amtsgericht ihre Taten so einstufte, wurden zwei Männer zu Haftstrafen von mehr als zwei Jahren - ohne Bewährung - verurteilt, obwohl sie bislang strafrechtlich in Deutschland noch nicht in Erscheinung getreten waren. Die beiden, 32 und 26 Jahre alt, hatten sich darauf spezialisiert, auf Autobahnrastplätzen in Wohnmobile einzubrechen. Die Taten, die ihnen nachgewiesen werden konnten, begingen sie im Zeitraum zwischen September und November 2018.

Einer der Männer wartete im Fluchtfahrzeug, der andere brach die Türen der Wohnmobile auf und schnappte sich, was er zu greifen bekam. Wenn sich der erste Beutezug gelohnt hatte, entschieden sie sich mitunter, gleich noch ein weiteres Mal in dasselbe Fahrzeug einzusteigen. Wachte einer der Insassen auf, flüchteten sie sofort. Zwölf Wohnmobile wurden so ausgeplündert - an den Rastanlagen Holzkirchen und Samerberg-Süd, Gelbelsee-Ost bei Denkendorf und Köschinger Forst, schließlich an den Parkplätzen Chiemsee, Hochfelln-Nord und Irschenberg. Die Beute bestand jeweils aus Bargeld, Summen von wenigen 100 bis zu mehr als 2000 Euro, aber auch iPads, anderes elektronisches Gerät und Handtaschen. Insgesamt betrug der Schaden fast 8000 Euro - und da sind die Beschädigungen an den Fahrzeugen noch nicht eingerechnet. Schließlich konnte die Polizei die Täter mithilfe einer Telefonüberwachung ausfindig machen und festnehmen. Dabei stellten die Ermittler auch fest, dass das Duo zur besseren Tarnung ein Auto mit britischem Kennzeichen benutzte.

Um die Justiz milde zu stimmen, hatte die Familie des älteren Täters 8000 Euro zur Schadenswiedergutmachung bereitgestellt. Das wertete das Gericht ebenso als strafmildernd wie die Tatsache, dass die Männer bisher nicht straffällig geworden waren und sie die fast ein Jahr dauernde Untersuchungshaft wohl härter treffe als andere Beschuldigte, weil sie der deutschen Sprache nicht mächtig sind.

"Auf der anderen Seite", heißt es in der Urteilsbegründung, "sprach gegen die Angeklagten die Vielzahl der Taten, der Umstand, dass sie letztlich jeweils nur zum Begehen der jeweiligen Einbruchsserien nach Deutschland eingereist sind, ihre professionelle Vorgehensweise und das arbeitsteilige Verhalten." Auch sei bei der Strafzumessung zu berücksichtigen gewesen, "dass sich in allen Fällen die Geschädigten auch in ihren Wohnmobilen bzw. Wohnanhängern befunden haben und teils auch in erhebliche Panik gerieten". Und schließlich sah das Gericht es als besonders verwerflich an, "dass es sich bei den Geschädigten um Urlauber handelt, die entweder auf den Weg in den Urlaub oder auf dem Weg vom Urlaub waren, teils ihrer Urlaubskasse beraubt worden sind und ihnen damit der Urlaub verleidet wurde bzw. ein unschönes Ende gefunden hat". Daher die Strafe: Zwei Jahre und vier Monate Haft für jeden der beiden. Das Urteil ist rechtskräftig.