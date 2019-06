27. Juni 2019, 18:56 Uhr Verhandlung am Amtsgericht Übergriff in der Tankstelle

34-jähriger Münchner soll Angestellte auf der Toilette attackiert haben

Von Stephan Handel

War doch nicht so gemeint - das ist bei Straftaten in den allermeisten Fällen keine gültige Entschuldigung. Das musste nun ein 34-jähriger Münchner erfahren, der vor dem Amtsgericht wegen versuchten sexuellen Übergriffs, Körperverletzung und Diebstahls angeklagt war. Die Tat ereignete sich vor mehr als einem Jahr; an einem Montagmorgen fuhr der Mann mit seinem Auto zu einer Tankstelle und kaufte Getränke, die er mit Kreditkarte bezahlte. Als er schon am Gehen war, kehrte er noch einmal um und sagte zu der 24-jährigen Aushilfskassiererin, er müsse auf die Toilette. Von dort zurückgekehrt, behauptete er, er habe peinlicherweise die Toilette verstopft. Dann aber täuschte er nur vor, den Verkaufsraum zu verlassen, ließ die Ausgangstür von innen zufallen und versteckte sich in der Toilette hinter der Tür. Vorher hatte er noch ein Kondom geklaut, das er nun der Packung entnahm und bereithielt.

Die Angestellte kam gleich darauf mit einer Saugglocke, um die vermeintlich verstopfte Toilette zu reparieren - da aber trat der Mann hinter der Tür hervor und versuchte grinsend, diese zu schließen. Die Frau versuchte, das mit aller Kraft zu verhindern, stellte den Fuß in den Türspalt und kämpfte mit dem Mann um die Türklinke. Der gab nach einer halben Minute auf, die Frau sperrte sich auf der Mitarbeitertoilette ein, der Täter fuhr mit seinem Auto weg - wurde aber mithilfe der Video-Aufzeichnungen schnell gefasst.

Da müsse die Frau wohl etwas falsch verstanden haben, sagte der Angeklagte am Ende des Prozesses, nachdem er zuvor geschwiegen hatte: Er habe niemanden vergewaltigen wollen, die Frau habe mit dem Pömpel auf ihn eingeschlagen. Das aber glaubte ihm das Schöffengericht nicht: Zwar sei es erstaunlich, heißt es in der Urteilsbegründung, dass er das Vorhaben überhaupt geplant habe; die Tankstelle werde mit Kameras überwacht, und er bezahlte mit Kreditkarte. Allerdings zeigen die Videobänder genau den Ablauf, den Griff zur Kondompackung, das scheinbare Öffnen der Ausgangstür. Die blauen Flecken, die sich die Frau zugezogen hat, sind ärztlich dokumentiert. So kam das Gericht zu einer harten Strafe: zwei Jahre Haft - "angesichts der Erheblichkeit der Tat ist jedoch eine Strafaussetzung zur Bewährung nicht vertretbar". Der Angeklagte und auch die Staatsanwaltschaft haben Berufung eingelegt.