Thomas Ehring hilft Patientinnen, die Opfer eines Gewaltverbrechens wurden. In extremen Bedrohungssituationen komme es häufig vor, dass die Opfer schlicht nicht in der Lage seien, sich zur Wehr zu setzen.

Eine Frau wird von einem Physiotherapeuten missbraucht, wehrt sich aber nicht. Psychologe Thomas Ehring erklärt, warum wir in Gefahrensituationen in Schockstarre verfallen und was gegen spätere Selbstvorwürfe hilft.