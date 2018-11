20. November 2018, 18:51 Uhr Vergünstigungen Stadt führt Ehrenamtskarte ein

Wer sich in München ehrenamtlich engagiert, kann künftig auch vom Anerkennungssystem des Freistaats profitieren. Der Verwaltungsausschuss des Stadtrats wird am Mittwoch die Einführung der bayerischen Ehrenamtskarte beschließen, wie OB Dieter Reiter ankündigt. Mit dieser Karte, die in fast allen bayerischen Städten und Landkreisen bereits eingeführt ist, gibt es unter anderem vergünstigten Eintritt in Museen und Schlösser. Hinzu kommen Rabatte bei Geschäften, die an dem Programm teilnehmen. Voraussetzung ist, dass man sich seit mindestens zwei Jahren durchschnittlich fünf Stunden pro Woche engagiert oder eine Jugendleiterkarte hat. Bisher hatte die Stadt die Einführung der Ehrenamtskarte mit Verweis auf das städtische Angebot "München dankt" abgelehnt. Das ist ein Gutscheinheft, das zu einmaligem freien Eintritt in Museen, den Zoo und städtische Bäder berechtigt. Auch zwei Streifenkarten für den MVV gehören dazu. Nun ändert der Stadtrat seine Haltung zur Ehrenamtskarte. Zugleich beschließt er eine Ausweitung von "München dankt!" um freien Eintritt zu den Messen "66" und "Free".