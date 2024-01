"Ich bin nervös", sagt Hamza R. ( Name geändert ) und lächelt dabei verlegen in die Kamera vor ihm. "Musst Du nicht sein, das kriegen wir hin", beruhigt den 15-Jährigen eine Stimme aus dem Off. Es ist die Stimme eines Ermittlungsrichters am Amtsgericht München, der Hamza R. im Sommer vergangenen Jahres vernommen hat. Das Gespräch wurde auf Video aufgezeichnet und ist jetzt eines der zentralen Beweismittel in einem Prozess, der am Dienstag vor dem Landgericht München I begonnen hat.

Hamza R. schildert in der Videoaufzeichnung mit stockender Stimme und unter Tränen, wie er im Mai 2022, im Alter von 14 Jahren, im Keller eines Hauses in Hohenbrunn, in dem er mit seiner Familie lebte, von dem Angeklagten Muhammed O. vergewaltigt worden sei. "Was er (Muhammed O., Anm. d. Red.) gemacht hat, ist sehr grausam. Er ist ein schlechter Mensch", sagt Hamza R.

Auch R.s Bruder wurde vernommen. Der inzwischen 26-jährige Muhammed O. soll 2022 auch den erst 16 Jahre alten Karim R. (Name geändert) wenige Wochen vor der angeblichen Vergewaltigung von Hamza R. im Keller jenes Hauses in Hohenbrunn sexuell bedrängt haben. Da sich Hamza und Karim R. zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat noch im Kindes- beziehungsweise im Alter eines Jugendlichen befanden, findet der Prozess vor der 1. Jugendkammer statt.

Muhammed O. macht zum Auftakt der Verhandlung nur Angaben zu seiner Person. Zu den Vorwürfen aus der Anklage sagt der 26-jährige Azubi nichts. Muhammed O. stammt aus Syrien. Wegen des Krieges verließ er das Land 2012 mit seinen Eltern und Geschwistern und flüchtete in die Türkei. Etwa drei Jahre später seien er und einer seiner Brüder mithilfe von Schleusern in die Bundesrepublik gekommen, so O. Sein Bruder Daoud (Name geändert) fand eine Wohnung in Hohenbrunn. Im September 2021 zog auch Muhammed O. ein und lebte in einem Zimmer im Keller, das Daoud dort für ihn eingerichtet hatte. In dieser Zeit lernte Muhammed O. Hamza R., dessen Bruder Karim und deren Vater kennen.

Die mutmaßlichen sexuellen Übergriffe kommen eher zufällig ans Licht

Bei seiner Vernehmung durch einen Ermittlungsrichter schildert Hamza R., wie er sich mit Muhammed O. in dessen Zimmer im Keller des Hauses in Hohenbrunn an einem Tag Anfang Mai 2022 zunächst Videos auf Social Media angeschaut habe. Als der 26-Jährige ihn dann gefragt habe, ob er ihn massieren könne, habe er gestutzt, so Hamza R. Doch der damals erst 14-Jährige ließ sich überreden. Da er angeblich nicht richtig massiert habe, habe O. es ihm gezeigt und sich dabei auf ihn gelegt, so R. Dabei soll Muhammed O. das Kind vergewaltigt haben.

Die mutmaßlichen schweren sexuellen Übergriffe kamen eher zufällig ans Licht. Hamza und Karim R.s Vater mussten im Mai vergangenen Jahres die Wohnung in Hohenbrunn verlassen, nachdem seine Frau nach Streitigkeiten ein Kontaktverbot gegen ihn erwirkt hatte. Erst an dem Tag, als sein Vater die Wohnung räumen musste, hatte sich Hamza R. ihm anvertraut.

Der Vater fuhr mit ihm daraufhin zur Polizei. Auf die Frage, warum er erst jetzt von der angeblichen Vergewaltigung etwas erzähle, habe R. laut Angaben einer Polizeibeamtin geantwortet, dass er den Eindruck habe, sein Vater möge Muhammed O. und dessen Bruder Daoud mehr als ihn. Der Prozess dauert an.