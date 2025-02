Von Katharina Haase

Als Nina Fuchs im Mai 2018 einen Brief der Staatsanwaltschaft München erhält, reißt ihr das den gerade wiedergewonnenen Boden unter den Füßen weg. Der Mann, der sie fünf Jahre zuvor mutmaßlich vergewaltigt hat, so heißt es dort, wurde identifiziert. Die fremde DNA, die man damals bei Fuchs fand, passt zu einem Mann, der nun wegen eines anderen Strafdelikts gesucht wird. Fuchs bricht zusammen. Die Tatnacht ist in ihrem Kopf so präsent wie lange nicht. Doch da ist auch Hoffnung. Endlich, denkt Fuchs, könnte sie doch noch Gerechtigkeit erfahren. Könnte.