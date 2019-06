27. Juni 2019, 15:32 Uhr München Vergewaltigung einer Elfjährigen: Tatverdächtiger ist einschlägig vorbestraft

Die Polizei nimmt den 43-Jährigen an seinem Arbeitsplatz fest. Zuletzt saß er unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 17 Fällen mehr als vier Jahre im Gefängnis.

Die Polizei hat im Fall der Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens einen Tatverdächtigen gefasst. Wie der Leiter des Kommissariats Sexualdelikte, Ignaz Raab, auf einer Pressekonferenz sagte, sei der 43-jährige Münchner am Donnerstag an seinem Arbeitsplatz vorläufig festgenommen worden. Als er die Beamten gesehen habe, habe er noch versucht, durch die Hintertür zu fliehen. Er soll am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Dem Mann waren die Ermittler auf die Spur gekommen, weil DNA-Spuren im Intimbereich der Elfjährigen sichergestellt werden konnten. Der Mann ist laut Anne Leiding, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft München I, mehrfach einschlägig vorbestraft. Zuletzt war er im Februar 2010 unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 17 Fällen und der Verbreitung pornografischer Daten zu einer Haftstrafe von vier Jahren und elf Monaten verurteilt worden. Seit November 2018 hatte er in einer therapeutischen Wohneinrichtung gelebt, verschiedene Gutachten hatten ihm bescheinigt, keine Gefahr für die Öffentlichkeit darzustellen.

Wie aus Videoaufzeichnungen vom S-Bahnhof Fasangarten hervorgeht, war der 43-Jährige dem Mädchen von der S-Bahn aus offenbar in den nahen Park gefolgt. Dort, so der Verdacht der Ermittler, fiel er über das Mädchen her und vergewaltigte sie. Bei seiner Tat trug er eine Wolfsmaske und Latexhandschuhe. Dennoch konnte die Polizei, die den Tatort mehrmals absuchte, "eine Fülle von Spuren" sicherstellen. Auch sogenannte Mantrailer-Suchhunde waren im Einsatz. Sie sollten Personen nach dem Geruch aufspüren. Die Polizei durchsuchten die Wohnung und den Arbeitsplatz des Tatverdächtigen, die Maske fand sie bislang nicht.

Die Polizei hatte nach der Vergewaltigung eine "Ermittlungsgruppe Wolf" mit 25 Beamten eingerichtet und bis Donnerstag 60 Hinweise aus der Bevölkerung erhalten. Bis Mittag erfolgte dann der Zugriff.

Die Pressekonferenz der Polizei hier im Live-Stream zum Nachschauen: