Die Polizei ist in der Nacht auf Sonntag Zeuge einer Vergewaltigung im Alten Botanischen Garten in München geworden. Ein 27-Jähriger wird beschuldigt, gegen 4.20 Uhr eine 28-Jährige auf einer Bierbank im Außenbereich des dortigen Park-Cafés missbraucht zu haben. Als Beamte von der Wache am Hauptbahnhof bei einem Kontrollgang auf die Situation auf der Bierbank aufmerksam wurden, sei der Mann zunächst geflohen, berichtet die Polizei. Nach einer Großfahndung mit zehn Streifen konnte der Tatverdächtige aber aufgespürt und festgenommen werden.

Das mutmaßliche Opfer und der Mann hätten sich zuvor nicht gekannt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau kam in Untersuchungshaft.