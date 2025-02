Von Rita Argauer

„Eine heitere Mythologie in drei Akten“, so steht es unter Richard Strauss’ Oper „Die Liebe der Danae“. Entstanden ist sie zwischen 1938 und 1940, in Deutschlands dunkelster Zeit. Und soviel Heiterkeit kann Regisseur Claus Guth da auch gar nicht erkennen. „Heitere Mythologie, das ist eigentlich eine ziemliche Fehlspur“, sagt er eine Woche vor der Premiere in München. Hier inszeniert er jetzt diese selten gespielte und irgendwie untergegangene Strauss-Oper an der Bayerischen Staatsoper. Und entdeckt in diesem etwas brüchigen und inkonsistenten Werk doch mehr als das rein bukolische Kostümspiel. „Strauss ist ja selten wirklich komisch“, sagt er, auch wenn es an der Oberfläche manchmal so klinge, „darunter ist es eigentlich immer abgründig“.